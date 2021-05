Más de Uno Pontevedra 13/05/2021

Pendentes da evolución da incendencia da pandemia e o ritmo de vacinación no área sanitaria Pontevedra-Salnés. Coñecemos as últimas novidades no ámbito universitario da UNED e tamen no sector viticultor da Denominación de Orixe Rías Baixas. Recibimos a visita de José Crespo, alcalde de Lalín, que aproveitamos para conversar sobre a actualidade do municipio. E, a maiores, repasamos as actividades e iniciativas relacionadas co Día das Letras Galegas en concellos como Soutomaior, Poio ou Bueu.