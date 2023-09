Programa completo

Más de Uno Pontevedra 12/09/2023

Repaso a actualidade local e comarcal deste martes. No almorzo informativo do Hotel Rías Bajas, conversamos con Mar Ambroa, gerente de Artesa Despensa Atlántica. Falamos de seguridad vial co colectivo ciclista Pedaladas. Conectamos co Festival FIC Bueu onde esta tarde o xornalista de Onda Cero, David Martos, grava un novo capítulo do podcast Kinótico no centro social de Bueu. E, como cada martes, descubrimos novos títulos de libros con Adriana Otero, da librería Cronopios.