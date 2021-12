Más de Uno Pontevedra 10/12/2021

Pechamos a semana con novas medidas da Xunta de Galicia como a obligatoriedade do uso do certificado de vacunación para acceder a cines ou teatros. Tamen coñecemos que nenas e nenos de Galicia comenzarán a ser citados para a vacina a partir da semana do 15 de decembro. Disfrutamos dunha amplia conversa con Silvia Díaz, concelleira de Igualdade, e coas participantes dos faladoiros: Mulleres con forza do concello de Poio. A maiores, damos unha volta polas Salinas do Ulló, guiados polo alcalde de Vilaboa, Cesar Poza.