Abrimos o programa coa actualidade do día marcada polo debate de investidura do pontevedrés Alfonso Rueda. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe o noso convidado é Esteban Sinde, co-fundador e vicepresidente da empresa biotecnolóxica "Hifas da Terra" ubicada en Bora desde hai 23 anos. Ademais, ampliamos as nosas lecturas con novas recomendacións Cronopios da man de Mercedes Corbillón.