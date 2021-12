Más de Uno Pontevedra 09/12/2021

Superado o gran ponte de decembro revisamos os datos de ocupación hoteleira nas Rías Baixas que oscilan entre un 90% e un 75% en concellos como Sanxenxo. Analizamos os datos con Alfonso Martínez, presidente do CETS. Na vespera da apertura de portas, celebramos con Yoya Blanco, concelleira de promoción económica, o regreso de Etiqueta Negra, o Salón Gourmet de Pontevedra. Tamen conversamos co doctor Baloira, xefe do área de neumoloxia do CHUP, no marco da Facultade Ágora da Deputación de Pontevedra. E, na recta final, descubrimos o libro 'Mi segunda oportunidad' do xornalista Alvaro Agulla.