Más de Uno Pontevedra 09/09/2022

Pechamos a semana coa actualidade local centrada nos avances das familias do Villa de Pitanxo na sua petición de que se investigue as causas do naufraxio do Villa de Pitanxo. A maiores repasamos a historia do conflicto do tren dos Praceres, na parroquía de Lourizán, con Eladio Torres, portavoz da plataforma vecinal. Tamén, analizamos a actualidade municipal con Cesar Poza, alcalde de Vilaboa. Prestamos interés o programa Galega Dixitais dirixido a mulleres desempregradas que chega o concello de Cambados. E, os últimos minutos, facemos turismo ambiental polo Humedal Ulla-Umia, da man de Antón Lois.