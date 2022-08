Repasamos a actualidade, centrada na situación de seca, nos lumes e no decreto do goberno central para a incentivar a eficiencia enerxética. Sobre este asunto conversamos con Jose María Corujo, presidente de AEMPE. Tamen, abrimos dialogo con David Castro, alcalde de Ribadumia, ante a inminente celebración da Festa do Pan. Coñecemos como vai o ritmo de venda da praza de touros e desvelamos o misterio de San Ero e o mosteiro de Armenteira (Meis).