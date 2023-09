Programa completo

Más de Uno Pontevedra 08/09/2023

Repasamos as novas máis importantes da actualidade. Coñecemos o tempo do fin de semana. Con voces expertas en ecoloxía falamos do aumento da temperatura do mar. Analizamos a importancia da vocación do profesional dos servizos de asistencia a domicilio con Galaurea. Apretamos o acelerador na Subida Pontecaldelas conversando co alcalde do municipio Andrés Díaz. E, no remate, damos unha ollada a axenda de ocio e cultura con Sofia Caamaño e Noa Pichel.