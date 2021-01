Más de Uno Pontevedra 08/01/2020

Sigue medrando o nivel de contaxios no área sanitaria Pontevedra-Salnés. Este venres comenzaron os cribados masivos no concello de A Illa. Escoitamos a responsable médica sobre os criterios que se siguen nesta medida. Tamen, coñecemos as novas iniciativas da Ruta do Viño 'Rias Baixas'. Aprendemos a reciclar coa asociación Boa Vida. E falamos de adopcións co colectivo Libera Animal.