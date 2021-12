Más de Uno Pontevedra 07/12/2021

Importante evolución de casos activos no Área Sanitaria Pontevedra-Salnés que xa supera o milleiro de contaxios. Esta situación preocupa e incrementa a presión hospitalaria para colectivos como el de enfermería. Conversamos con Enma Rodríguez, portavoz de Satse en Pontevedra. No noso habitual almorzo informativo, no Hotel Rías Bajas, analizamos a actualidade con concello de Pontevedra co presidente do PP, Rafa Domínguez. A maiores repasamos o programa Nadal Cultural no concello de Vilanova de Arousa. E, como cada martes, disfrutamos das novas do mundo do libro con Adriana Otero, dende a librería Cronopios.