Más de Uno Pontevedra 07/04/2021

Pendentes na nova fase de vacinación no área Pontevedra-Salnés mentras os datos de casos activos de coronavirus medrán, por teceiro día consecutivo, tras a Semana Santa. Paralelamente, o comité clínico decreta o nivel alto de restriccions para o concello de O Grove. Analizamos esta nova situación co seu alcalde Jose Cacabelos. Tamen, repasamos os datos do desemprego de marzo co secretario comarcal de UXT Pontevedra, Ramón Vida. Estreamos unha nova sección 'A aventura da cultura' para coñecer as iniciativas da Deputación de Pontevedra. Conversamos coa sua presidenta Carmela Silva. E descubrimos unha nova lenda popular en Cerdedo-Cotobade con Carlos Fernández Cortiñas, xornalista e escritor do libro '50 lugares magicos de Galicia'.