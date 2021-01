Más de Uno Pontevedra 07/01/2021

Pendientes da evolución da pandemia nos concellos do área Pontevedra-Salnés. En particular do ritmo de contaxio na Illa de Arousa. A partir do venres se realizarán cribados para detectar os asintomáticos. Unha crisis sanitaria con impacto directo na economía e no emprego na comarca. Analizamos o presente e futuro con UXT. Coñecemos as previsións de peregrinos, neste año Xacobeo, no Camino Portugués. E descubrimos a tradición do 'bautismo prematuro' co escritor e xornalista Carlos Fernández Cortiñas.