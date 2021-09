Más de Uno Pontevedra 06/09/2021

Analizamos a evolución da pandemia no área sanitaria Pontevedra-Salnés. Concellos como Barro están xa libres de Covid19, unha garantía para iniciar o curso escolar. Falamos co seu alcalde Xose Manuel Abraldes. Repasamos as últimas novas do deporte con Rubén Rey. Conversamos coa doctor Marisa López, directora da Axencia Galega de Doación (ADOS) sobre a acampaña de doación de sangue, órganos e tecidos en Galicia. E, como cada inicio de semana, coñecemos todas as novedados do mundo do motor con Abel Millán.