Pendentes da evolución da pandemía. Analizamos os niveis de transmisión de Covid19 co doctor Baloira, xefe de neumoloxia do hospital Montecelo de Pontevedra. Tamen, repasamos a axenda cultural de Soutomaior, de Silleda e profundizamos nas xornadas do arroz do Gran Hotel Talaso de Sanxenxo.