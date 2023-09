Programa completo

Más de Uno Pontevedra 05/09/2023

Revisamos a actualidade desta xornada de martes. Conversamos no almorzo informativo do Hotel Rías Bajas con Tino Lores, presidente da Asociación de Amigos do Camiño Portugués. Coñcemos a predicción do tempo para as próximas horas. E falamos de libros, autores e lembranzas con Adriana Otero, da Librería Cronopios.