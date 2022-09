Primeira choivas do mes de septembro, unha situación que permite aliviar as condicións do cauce do río Lérez. Repasamos o resto da actualidade, conversamos con Xose Manuel Abraldes, alcalde de Barro, sobre a desaparición dunha menor no concello, revisamos todas as novas do mundo do motor con Abel Millán e disfrutamos da música na sección 'Cántamo en Galego'.