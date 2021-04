Más de Uno Pontevedra 05/04/2021

Este luns, festivo en Pontevedra, centramos a atención nas posibles consecuencias da Semana Santa. O último reporte do Sergas confirman, de novo, unha nova tendencia a alza de casos activos por coronavirus. Analizamos a problemática de convivencia ante a posible instalación de novos parques eólicos no concello de Lalín. Profundizamos na ampliación da rede de transporte público de Pontevedra. Falamos con Ignacio Maestro, director xeral de mobilidade da Xunta de Galicia. No recinto feiral de Silleda se celebra o vindeiro ano 'Aquafuture Spain'. Juan Lijó, portavoz de OK Eventos, ofrece algunhos detalles desta interesante cita. E tamen repasamos as novas do mundo do deporte e motor con Rubén Rey e Abel Millán, respectivamente.