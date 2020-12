Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra 04/12/2020

Primeiras horas do Plan de Desescalada. En algún concellos regresa a actividade da hostalería. Concellos como Vilagarcia, Pontecaldeas ou Cambados se adaptan esta nova situación e nos contan con que medidas dinamizan a economía local. Diversas iniciativas que repasamos. Tamen, adiantamos o encendido do alumeado de nadal conversando coa concelleira Carme Da Silva. E, no peche, revisamos a axenda do fin de semana.