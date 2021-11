CON SUSANA PEDREIRA

Más de Uno Pontevedra 03/11/2021

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e conversando sobre a Asemblea de Concellos Ágora co deputado de mobilidade, Uxío Benítez. Abrimos tempo de entrevista co director do Museo de Pontevedra, Jose Manuel Rey. Coñecemos o programa municipal "Cambados limpo" co concelleiro Samuel Lago e botamos o peche, como cada mércores, con Carmen Quinteiro.