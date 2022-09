Más de Uno Pontevedra 02/09/2022

A chegada do mes de septembro da pé a coñecer as cifras de desemprego do mes de agosto. Repasamos a situación con Marcos Conde, secretario da CIG Pontevedra. Facemos parada en Vilagarcia para profundizar nos detalles da primeira feira do emprego presencia no auditorio, que terá lugar o mercores. Vinte empresas ofertarán traballo a persoas xóvenes. Recibimos a visita de Manuel Omil, portavoz da policía local de Pontevedra, ante a celebración da Feira Franca para ofrecer consellos e recomendacións para non ter problemas. E, como peche o programa, conversamos con Luis Cepeda, compositor e cantante, que actuará este sábado no concello de Sanxenxo, no marco dos concertos do Xacobeo.