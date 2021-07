Más de Uno Pontevedra 02/07/2021

Esta media noite Pontevedra será a única das grandes cidades de Galicia que estará no nivel medio de restricións. Non é único concello do área sanitaria. Neste nivel tamen se situan os concellos veciños de Poio, Vilaboa, Vilanova de Arousa, Cambados e Barro. Coñecemos o estado do proxecto da depuradora e o emisario coa Directora de Augas de Galicia. En O Grove, a asociación de empresarios leva a cabo unha nova campaña de fidelización. Namentras, en Pontevedra, escomenzou unha nova edición da Festa dos Libros. Tamen, repasamos a nova programación de festas do verán en Poio. Por outra banda, no Gran Talaso Hotel de Sanxenxo, conversamos con Oscar Cacabelos sobre as VI Xornadas do Arroz. No remate seguimos a estela de Jorge Menéndez Quartet, un dos grupos do 'Revolution Unplugged'.