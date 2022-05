Comezamos o programa coa actualidade do día, conversando co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luís López, e buscando a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Falamos de educación visitando o colexio SEK-Atlántico. Como cada luns, abrimos a nosa sección de motor con Abel Millán e poñemos ritmo ao inicio da semana cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".