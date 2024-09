A rede comercial Emgrobes celebra 'A volta ó cole'

A asociación de empresarios e comerciantes Emgrobes desenvolve a súa campaña de “volta ó cole”, que busca incentivar as compras no comercio local durante a primeira quincena do mes de setembro. Para lograr este obxectivo procédese ao sorteo de vales de compra trocables no propio comercio local. Ademais, a campaña finalizará coa celebración dunha festa infantil, se o tempo permíteo, na Praza do Corgo.

Este importante colectivo pretende contribuir a reducir os efectos do incremento dos prezos do material escolar de inicio deste curso 2024-2025.

(Escoita a entrevista completa con María Gómez, xerente de Emgrobes)