A ‘Festa feminista’ é un evento que se recupera trala súa primeira suspensión por mor das condicións meteorolóxicas. Celebrarase no Mercado cun faladoiro entre Henar Álvarez e Carolina Sertal, para a continuación comezar a música coas picadiscos Yaya DJ e Señora DJ. O inicio do encontro está previsto para as 19.00 horas. Neste enlace podes volver escoitar a entrevista.