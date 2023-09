PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 27/09/2023

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e celebrando o Día Mundial do Turismo coa presidenta da Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez. Buscamos a noticia económica do día, a previsión metereolóxica e recuperamos o noso almorzo informativo semanal desde o Hotel Rías Bajas con mulleres empresarias da cidade. Completamos o programa conversando co director da UNED-Pontevedra, Víctor González, e con Ana Santos do colectivo pontevedrés “De vella a bella”.