PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 25/04/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando coa abogada María Cobián sobre a nova Campaña da Renda.Buscamos a previsión do tempo para as vindeiras horas e, como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal: hoxe o noso convidado é o presidente da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, José Benito Suárez. Ademais, completamos o programa co espazo Cronopios en compañía de Mercedes Corbillón.