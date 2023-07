PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 24/07/2023

Analizamos os resultados do pasado 23J na provincia de Pontevedra. Recopilamos todas as voces da noite electoral. Baixamos a rúa e Noa Pichel e Sofia Caamaño preguntaron a cidadanía a sua lectura sobre os escearios políticos que deixan as urnas. Falamos con Modesto Pose, deputado electo do PSdeG pola provincia de Pontevedra, con amplia traxectoria en política municipal, autonómica y en el Senado. Tamen coñecemos o nivel de ocupación neste mes de xullo con Paula Lourido, presidenta de la Asociación de Hoteleros de Pontevedra. Repasamos as ultimas novas do Motor con Abel Millán. E, na recta final, convidamos a disfrutar da Festa da Paella no concello de Silleda, programada para este fin de semana. O prazo para poder resevar mesa remata o xoves 27 de xullo.