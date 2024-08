MÁS DE UNO PONTEVEDRA

Deporte en Pontevedra y Meaño, empanada en Silleda y mucha música en toda la comarca.

Comenzamos la agenda cultural en Pontevedra con la Festa do Demo, el evento deportivo Saltar na Rúa y el Río Verbena Fest. Continuamos por Vilagarcía de Arousa que sigue celebrando sus fiestas de San Roque, con FestaClown como protagonista, y Combarro donde ya ha dado comienzo la Festa do Mar. Pasando a la gastronomía llegamos a Silleda con la Festa da Empanada de Bandeira, y pasamos también por Moraña con su Festa do Porquiño a Brasa. En Meaño tampoco falta la fiesta, y llegan este fin de semana con la Festa da Espuma y el concierto de Dakidarría. Acabamos en Ponte Caldelas, que inaugura hoy su conocida Festa das Dores.