A 10ª Conferencia Internacional de Decrecemento e a 15ª Conferencia da Sociedade Europea de Economía Ecolóxica (ESEE) terán lugar na cidade de Pontevedra do 18 ao 21 de xuño de 2024. Esta conferencia conxunta desenvolverase no marco das actividades "Pontevedra ESEE-Degrowth 2024", convertendo a Pontevedra na capital europea do decrecemento en 2024.