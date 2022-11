Onda Cero Pontevedra

Mas de Uno Pontevedra (18-03-2020)

Comezamos o programa coa actualidade do día e conversando co co vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Como cada mércores, sometemos ao noso cuestionario persoal aos políticos pontevedreses: Gregorio Agís, deputado socialista na Deputación de Pontevedra e concelleiro de Urbanismo e Promoción Económica no goberno local de Poio, é hoxe o convidado. Ademais, rematamos o programa entre dúas augas con Rena Ortega.