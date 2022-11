Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (04-03-2020)

Comezamos o programa coa actualidade do día marcada polo falecemento dun paciente no PAC de Lalín e o debate aberto sobre a necesidade dunha nova ambulancia medicalizada na capital do Deza. Buscamos a predicción metereolóxica e entrevistamos á delegada da Xunta en funcións, Ana Ortiz. Como cada mércores, sometemos ao noso cuestionario persoal aos políticos pontevedreses: Juan Manuel Muñoz, concelleiro do PP na corporación municipal de Pontevedra, é hoxe a convidado. Completamos o programa coa visita de Rena Ortega para rematar entre dúas augas.