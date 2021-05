Almorzo Virtual

Manuel Cuíña: “Este 2021 ten que ser o ano de aprobación do novo PXOM para Silleda”

Cada martes convidamos a un almorzo virtual aos protagonistas da actualidade local. Hoxe falamos co alcalde de Silleda, Manuel Cuíña, sobre a evolución da pandemia, a tramitación do novo PXOM e as prioridades para este exercicio trala aprobación dos novos orzamentos.