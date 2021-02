Más de Uno Pontevedra

Luis López: "A Xunta está remitindo cartas aos Concellos para ofrecerlles asumir a xestión das axudas á hostelería"

Entrevista co novo delegado da Xunta en Pontevedra, Luis López, comentando a actualidade e as axudas do segundo Plan de Rescate para diferentes sectores afectados pola pandemia.