MÁIS DE UN PONTEVEDRA

Lores: “O da oposición cos orzamentos de Pontevedra é unha gamberrada que afecta a toda a cidadanía”

Comentamos a actualidade municipal co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Falamos da tramitación dos orzamentos, do futuro de Santa Clara, do antiguo asilo de Loureiro Crespo e dos 25 anos na alcaldía que fará este 3 de xullo de 2024.