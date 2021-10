Entre micros y libros en Cronopios

Laura Ferrero: "Creo que nuestra memoria pone el acento sobre lo que necesitamos recordar"

Recuperamos nuestra radio lectora en Cronopios y nos citamos con la escritora Laura Ferrero para hablar de "La gente no existe", su último libro. En sus relatos hay amor y desamor. Hay ausencia y culpa. Hay esperanza. Está lo íntimo, las relaciones personales y las familias que no escogemos pero que nos marcan para siempre. Hablamos con su autora, Laura Ferrero, de lo que somos a pesar de no existir.