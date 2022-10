Máis de Un Pontevedra

Iván Puentes: "O novo parque de xogos de auga vai axudar a que a xente reconecte co río Lérez"

O primeiro parque de xogos de auga da cidade comezará a construírse nas vindeiras semanas na ribeira do río Lérez que discorre polo Paseo de Rafael Areses (entre as pontes de Santiago e Os Tirantes). Coñecemos os detalles do proxecto co concelleiro de Desenvolvemento Natural de Pontevedra, Iván Puentes