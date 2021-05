Más de Uno Pontevedra

Gregorio Agís: “Apostamos polo Proxecto Senda para seguir acompañando ás persoas que buscan emprego ou emprender”

Conversamos co concelleiro de Promoción Económica de Poio sobre a nova edición do Proxecto Senda, unha aposta do Concello para mellorar a situación laboral dos participantes. A nosa facilitadora de procesos de aprendizaxe, Raquel Pedrouso, é a encargada de impartir a formación.