Decembro, mes do 'Caldelas Tapas' en Pontecaldelas

Cada venres de decembro hai unha cita coa mellor gastronomía en Ponte Caldelas, grazas a unha nova edición de 'Caldelas Tapas'. O xurado xa valorou todas as propostas gastronómicas e escolleu á gañadora, que se dará a coñecer a principios de xaneiro. Cataron as tapas o chef con dúas Estrelas Michelín Pepe Vieira, Conchi Amoedo, de Pica e Penca e Lita, expropietaria do Bar Alameda.

Namentras, ao longo deste mes xa se poden degustar, cada fin de semana, as diferentes especialidades elaboradas por oito establecementos de restauración e hostalería do municipio.

(Escoita a entrevista con Andres Diaz, alcalde de Pontecaldelas)