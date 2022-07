Carlos Vieitez: "Poñemos en valor un dos principais motores económicos do municipio"

O goberno local de Meaño ultima os preparativos da da XXI Festa do Viño que este ano tomará a testemuña do antigo Encontro co Viño de Autor para ofrecer unha versión máis profesionalizada, coa participación dunha veintena de adegas asentadas no municipio e cunha produción conxunta que arroxa cifras que evidencian o peso da viticultura no municipio.

Desde o venres 15 pola noite ata o domingo 17 a Praza do Concello de Meaño convertirase nun escaparate ideal para coñecer as singularidade dos viños que nacen das terras de Meaño.

(Entrevista íntegra a Carlos Vieitez, alcalde de Meaño).