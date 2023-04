ONDA CERO PONTEVEDRA

Cántamo en galego 17/04/2023

Cada luns buscamos ritmo a través da música que se fai aquí en galicia e en galego. Coñecemos o novo cartel do "Galegote Rock" e ademais, imos adiantarnos á saída maña no novo lp dunha das mellores bandas galegas: ATAQUE ESCAMPE, publica mañá novo álbum 6 anos despois do seu último traballo, Cabalgata é o último título e conversamos cun dos membros da banda, Cibrán Tentreiro a 24 horas do su lanzamento.