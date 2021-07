Almorzo Virtual

Cacabelos: “Este xoves vai ser un día histórico para o Grove coa aprobación provisional do novo PXOM"

Cada martes convidamos a un almorzo virtual aos protagonistas da actualidade local. Hoxe falamos co alcalde do Grove, Jose Antonio Cacabelos, sobre a evolución da pandemia, o balance do traballo feito nos dous primeiros anos de mandato e os proxectos prioritarios para o que queda de mandato municipal ata 2023.