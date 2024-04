Rafa Domínguez remarca “o papel do Museo de Pontevedra como institución cultural de referencia” e o comisario Juan de Nieves fálanos do relato da exposición e de varias das pezas imprescindibles nas que debemos fixarnos durante a visita. A mostra pode visitarse no Edificio Castelao do Museo ata o 9 de xuño e neste enlace directo á nosa web podes volver escoitar a visita no programa “Máis de uno Pontevedra”.