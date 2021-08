Mobilización no concello de Poio. O Partido Popular convoca unha concentración, para o domingo, co obxectivo de esixir ao goberno tripartito que non quede "con 420.00 euros dos veciños de Campelo”.

Lembran os populares que este investimento público debía estar destinada á mobilidade peonil na EP-601, pero persisten os graves problemas de aparcamento na zona de Campelo.

Analizamos esta e outras cuestións con Angel Modes, portavoz do PP en Poio.