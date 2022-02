Máis de Un Pontevedra

Ángel Moldes: "En Poio pagamos varios dos impostos máis caros da provincia"

O portavoz do PP de Poio, Ángel Moldes, convoca para este domingo, 6 de febreiro, unha manifestación con vehículos que sairá ás 11.00h do aparcamento da Seca e percorrerá todas as parroquias do municipio. Conversamos con el para coñecer os motivos desta convocatoria á veciñanza do municipaio “para dicir Basta Xa a Tres Alcaldes que son a ruína dos veciños de Poio”.