Alba Briones: "converter a Vilagarcia en Cidade do Libro é un proxecto moi ambicioso"

O concello de Vilagarcia fai unha aposta decidida por investir no sector da cultura como motor da recuperación económica. Este luns abre as suas portas 'Vilagarcía, Cidade do Libro' que, ata o vindeiro domingo, instalaranse casetas de editoriais, presentacións e firmas de libros, ofrecerá un amplo programa de actividades dirixidas a diversos públicos e a todas as idades en relación coa difusión da literatura e o fomento da lectura.

Ampliamos detalles conversando con Alba Briones, concelleira de promoción económica de Vilagarcia.