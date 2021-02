As adegas da DO Rías Baixas apostan polas levaduras autóctonas

Hoxe falamos de levaduras autóctonas con tres bodegas das diferentes subzonas: Pazos de Lusco no Condado, Gerardo Méndez no Salnés e Terras Gauda no Rosal. Son bodegas integradas no Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas que apostan desde hai por un proceso de elaboración de viño máis artesanal e de autor. Neste podcast podes volver escoitar a reportaxe