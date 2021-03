A concellaría de Igualdade de Poio estrea os faladoiros "A forza das mulleres"

Os faladoiros "A Forza das Mulleres" están organizados pola concellaría de igualdade do Concello de Poio, un espazo para compartir experiencias e coñecemento entre as mulleres da vila. Neste enlace directo á nosa web podes volver escoitar a entrevista con Susana Pedreira no programa "Máis de Un Pontevedra".