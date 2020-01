A Xunta contratará en Febreiro a demolición da estacion de Autobuses de Ourense

Os traballos comezarán co desmontado de mobiliario, carpinterías, elementos de fontanería, instalación eléctrica e o resto de instalacións. Unha vez completado o desmontado dos distintos elementos, se procederá á demolición de tabiques, pavimentos e revestimentos. Para efectuar esta intervención prevese principalmente o uso de retroescavadoras e grúas móbiles con acoples especiais de derribo. Cómpre precisar que non se considera necesaria a realización de voaduras nin de microvoaduras.

Coas plantas baixa e primeira totalmente baleiras, demoleranse as cubertas e posteriormente, o resto da estrutura do edificio. A continuación, será a quenda dos pavimentos e da cimentación superficial.As obras inclúen o acondicionamento posterior da parcela e a xestión dos correspondentes residuos xerados pola demolición.

Residencia de maiores

A Xunta de Galicia abrirá nesta parcela que quedará baleira un centro público de atención integral ás persoas maiores que construirá e financiará a Fundación Amancio Ortega (FAO) cun investimento de 12 millóns de euros.

Esta instalación permitirá poñer a disposición das familias 120 prazas residenciais públicas e suporá a xeración de arredor de 110 postos de traballo vinculados a este servizo. Ademais, contará cun equipamento de vangarda e con servizos innovadores como as unidades psicoxeriátricas, especializadas na abordaxe do Alzhéimer e outras demencias, e prevese que as obras comecen no primeiro semestre deste ano. Esta actuación enmárcase no acordo asinado coa FAO para financiar o 100% da construción e o equipamento de sete novos centros públicos de atención integral ás persoas maiores nas sete grandes cidades. No seu conxunto, suporán un investimento de 90 millóns de euros, co que se creará, sen custe algún para as arcas públicas, 900 novas prazas públicas de atención aos maiores