O tren turístico do viño Valdeorras-Ribeira Sacra estréase cun 100% de ocupación

Cheo total. A primeira viaxe do tren turístico que une Valdeorras coa Ribeira Sacra, baixo o nome das Rutas dos Viños, realizou onte a súa viaxe inaugural desde a estación Empalme de Ourense, cun cento por cento de ocupación. Entre os viaxeiros que se subiron á ruta quilómetros máis adiante, nos canóns do Sil, a directora xeral de Turismo Nava Castro, pois este percorrido forma parte das novas rutas turísticas en tren implementadas este ano e que contan co apoio da Xunta, como alternativa de lecer para propios e visitantes.



"Os trens turísticos son un exemplo de colaboración para ofrecer un produto de calidade grazas á creación de sinergias que combinan o aprovechamiento turístico do territorio e a preservación do medio ambiente", sinalou a directora xeral de Turismo, que fixo a ruta embarcando en Santo Estevo, unha das fases desta viaxe que inclúe un tramo en catamarán pola Ribeira Sacra.



Este tren da Ribeira Sacra-Valdeorras incluído na Ruta dos viños, realizou o seu percorrido inaugural ás 9.40 horas con saída da estación de Ourense onde os viaxeiros regresaron ás 9 da noite. Antes viviron unha completa xornada nas denominaciones de orixe protexidas da Ribeira Sacra e Valdeorras. Trala partida os viaxeiros dirixíronse a Santo Estevo de Ribas de Sil, parada onde iniciou a viaxe Nava Castro, para iniciar unha travesía en catamarán desde o embarcadoiro fluvial polo embalse do mesmo nome. Máis tarde, desde Santo Estevo viaxaron en tren ata a estación da Rúa de Petín, na comarca de Valdeorras.



"Este programa está conseguindo gran acolleita. Da totalidade das prazas ofertadas xa se venderon o 25,8% desde a posta en marcha da primeira das rutas o 14 de xuño en toda Galicia", explicou a directora xeral de Turismo momentos antes de embarcar.



Unha vez no municipio da Rúa, os primeiros viaxeiros deste tren turístico visitaron unha bodega da Denominación de Orixe Protexida Valdeorras, onde se desenvolveu unha cata dos viños máis singulares da zona e unha pequena degustación de produtos gastronómicos locais.



A viaxe continuou logo por estrada nun autobús que, tralo a lmuerzo levoulles a outro lugar espectacular, o santuario das Ermidas, no municipio de Ou Bolo. Unha visita que permite coñecer o traxecto da parte occidental da comarca ourensana de Valdeorras que celebraba precisamente este fin de semana a súa XVII Feira do Viño. E de novo volta á estación da Rúa de Petín, onde os participantes neste percorrido inaugural regreso a Ourense, os viaxeiros regresaron a Ourense, non sen antes facer un alto un alto na ruta para visitar a aula do Ferrocarril, situada na estación de Vos Peares antes de apearse en Ourense.



Foi só a primeira viaxe dun percorrido que seguirá todo o verán. De feito pódese consultar o calendario dos trens turísticos de Galicia na páxina web de Turismo de Galicia así como na da compañía ferroviaria Renfe, onde tamén se poderá reservar o billete. O prezo dos billetes é de 40 euros para os adultos e 10 euros para os menores de 14 anos, para as viaxes dun día. Existen descontos para fins de semana e traslados desde outras cidades.



