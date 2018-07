El técnico Luisito no podrá contar con tres jugadores decisivos para el partido del domingo ante el Zamora

Hasta tres bajas presentará el equipo rojillo en el encuentro que disputará el domingo en el estadio de O Couto con el Zamora. Semana aciaga para el equipo de Luisito en cuanto a lesiones. Si el lunes se confirmaba que el delantero Óscar Martínez que sufre una subluxación en el pie derecho que le obligará a estar parado hasta el año 2014.

También se ha confirmado el diagnóstico de la lesión que padece el portero Pato Guillén en la rodilla. Y otro solo por confirmar, la rotura del menisco interno de la rodilla derecha, lo que le obligará a pasar por el quirófano en los próximos días. Tras acudir a la consulta del traumatólogo Juan Blanco, el jugador supo el alcance de la lesión que le obligará a ser intervenido quirúrgicamente. El meta uruguayo aguarda que se le realice una resonancia, última prueba antes de pasar por el quirófano.

Pato se mostraba preocupado: "En Guijuelo salí a cortar un balón y se me trabó la pierna después de notar chasquido. Tenía molestias, pero pude continuar, aunque a diez minutos del final del partido la rodilla se me volvió a atrancar. El lunes me tuve que retirar del entrenamiento. Acudí al médico y tras la exploración inicial fue muy clara, rotura de menisco interno y ahora habrá que operarse. Lo que quiero saber cuanto antes es lo tengo porque si debo operarme la recuperación sería de cuatro a seis semanas".

Tampoco podrá estar disponible para este encuentro el centrocampista Adrián Cruz, que fue expulsado en Guijuelo y tendrá que cumplir la sanción de un partido. La única noticia buena es que Iker Alegre ya cumplió la sanción y estará a disposición del entrenador para el partido del domingo con el Zamora.

Tras la sesión de entrenamiento que realizó ayer en el campo de Cea, Luisito sabe que no podrá contar con ninguno de los tres, los dos primeros en los próximos encuentros y Cruz ya estará disponible para el próximo partido. El técnico de los rojillos tiene fe ciega en los recambios que utilizará para recomponer el once, donde se encontrará con un ponente que no suele sacar buenos resultados a domicilio. Donde han perdido cinco partidos, ganaron uno y otro acabó en empate.Luisito ha repetido hasta la saciedad que considera a todos futbolistas titulares porque todos están cumpliendo al límite en los entrenamientos. Ayer volvió a recordarlo en el vestuario: "Confío plenamente en los que salgan", remacha.

En función del sistema que elija para abordar el partido del domingo, el once más probable podría estar formado por Manu Táboas, Yosu, Moisés, Portela, Pinillos, Borja Yebra, Álex Fernández, Iker Alegre, Javi Hernández, Gustavo Souto y Borja Valle, pero aún quedan dos entrenamiento más, el de hoy y el de mañana.